Covid in Umbria, in un mese più che raddoppiati i contagi sul lavoro. Infermieri e medici i più colpiti

Sono più che raddoppiate, in un mese, le denunce per contagi Covid sul lavoro. Sono 557 quelle vagliate dagli uffici Inail nel periodo gennaio-30 novembre, di queste cinque con esito mortale. Rispetto alla data di rilevazione del 31 ottobre, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid sono aumentate di 247 casi. Il notevole aumento riguarda sia la provincia di Perugia che quella di Terni. Tra i tecnici della salute coinvolti, l’89.6% sono infermieri, il 3.3% radiologi e il 2.2% fisioterapisti. Tra i medici, il 50% è composto da internisti, cardiologi, chirurghi, generici e radiologi. Tra gli artigiani e gli operai specializzati, prevalgono quelli impegnati nella lavorazione del cuoio, pelle e calzature per un focolaio in una pelletteria della provincia di Perugia. In particolare, analizzando i principali settori Ateco, il 57.4% delle denunce arriva dal comparto sanità e assistenza sociale, il 12.9% dalle attività manifatturiere, l’8.9% da trasporto e magazzinaggio, il 5.4% dal comparto del commercio (e per la metà si tratta di addetti alle vendite), il 15.4% arrivano da altri settori.

La classe di età più colpita è quella tra i 50 e i 64 anni con 250 casi segnalati. Segue 35-49 anni con 174 denunce, 18-34 anni con 111 e oltre i 64 anni con 22 casi segnalati. Per quanto riguarda i cinque infortuni mortali, quattro hanno coinvolto lavoratori della gestione industria e servizi, uno dell’agricoltura. Le statistiche vedono una prevalenza di denunce nella provincia di Perugia (346, il 62.1%) rispetto a quella di Terni (211, il 37.9%).

A livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre si sono sfiorate le 49 mila denunce di infortunio, quasi il 47% del totale. A dimostrazione, secondo i tecnici Inail, che la seconda ondata dell’infezione ha avuto un impatto più significativo della prima anche in ambito lavorativo.



