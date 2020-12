Foligno, due arresti per spaccio di droga il giorno di Natale

26 dicembre 2020 a

a

a

I carabinieri della stazione di Bevagna hanno arrestato a Foligno due giovani di 21 e 22 anni, di nazionalità italiana e già noti alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati la sera di Natale a bordo di un'auto. Alla vista dei militari, in servizio nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19, i due hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati subito bloccati.

Nel corso della perquisizione sono stati scoperti un panetto di hashish da 100 grammi, tre bustine per complessivi 8 grammi di hashish, due bustine di 11 grammi di marijuana, 900 euro in contanti, materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nell’abitazione di uno dei due giovani sono stati scoperti anche un bilancino di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché altri 2 grammi di marijuana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.