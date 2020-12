In Umbria altri quattro morti il giorno di Natale: sono 601 le vittime dall'inizio della pandemia

26 dicembre 2020 a

Sono quattro le persone decedute in Umbria a causa del Coronavirus il giorno di Natale. Il dato si va ad aggiungere alla somma dei decessi avvenuti in precedenza portando il totale delle vittime Covid da inizio pandemia nella regione Umbria a 601. Secondo i dati regionali pubblicati nella dashboard umbra, dall'analisi di 782 tamponi nel giorno di Natale sono emersi 51 nuovi casi di positività. Sono stati invece 245 i guariti, il che fa contenere il numero di attualmente positivi, e quindi la curva dell'andamento dei positivi a 3.549, solo tre in più rispetto ale 24 ore precedenti. I dati del 25 dicembre fanno inoltre registrare un lieve aumento dei ricoveri che tornano a 282, sei in più del giorno precedente. Di questi 34 - due in meno del giorno prima - sono in terapia intensiva.

