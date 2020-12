Castiglione del Lago, due arresti per spaccio di droga: trovati 30 grammi di cocaina

26 dicembre 2020 a

Due ventenni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Castiglione del Lago , supportati dal personale della polizia municipale e coadiuvati dal servizio cinofilo della Guardia di finanza di Perugia , per detenzione ai fini di spaccio di droga . L'operazione rientra nell'ambito dei controlli effettuati nel territorio di competenza della Compagnia di Città della Pieve , intensificati in tutta l'Umbria nei giorni a cavallo delle festività natalizie. supportati da personale della festività natalizie.

I due arrestati, entrambi italiani, il primo residente nel Senese e già noto alle forze di polizia, il secondo residente nell'area lacustre, sono stati notati dai carabinieri nei pressi di un edificio disabitato. Fermati con l'ausilio degli agenti della polizia municipale, i due sono stati perquisiti: dal controllo, su uno dei due giovani, sono stati scoperti due involucri di cellophane con 5 grammi di cocaina e 5 grammi di sostanza da taglio. Nelle strutture dei ventenni e nella disabitata che frequentavano, grazie all'unita cinofila della Guardia di finanza, sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana , 620 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e bustine in plastica per il confezionamento.

