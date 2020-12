Da X Factor 13 a un grande amore: Lorenzo Rinaldi e Beatrice Giliberti fanno gli auguri con "Let it snow"

Si sono conosciuti durante gli Home Visit che si svolsero a Berlino, poi l'estate successiva hanno capito di essersi innamorati

Si sono conosciuti a X Factor 13, ovvero l'edizione 2019, durante gli Home Visit che li videro protagonisti a Berlino. Lui si garantii l'accesso in finale, scelto da Malika Ayane per la sua squadra, lei invece subì un'eliminazione dal giudice Sferaebbasta che grida ancora vendetta. Poi hanno capito di essersi innamorati, nell'estate successiva, ovvero quella del 2020, quando si sono ritrovati, una volta tornati entrambi single.

Lorenzo Rinaldi e Beatrice Giliberti continuano la loro storia d'amore, senza però dimenticare la comune passione per la musica. Tanti i progetti in cantiere, a cominciare da un periodo di perfezionamento e di studio che hanno deciso di prendersi per affinare ulteriormente il loro talento, vista anche la giovanissima età: Lorenzo, nato a Terni, dove vive con i genitori, ha compiuto nel giugno 2020 venti anni, mentre Beatrice, romana, ne ha addirittura uno in meno. Insieme si sono già esibiti a Terni sul palco della cascata delle Marmore, a settembre 2020, in occasione del concerto-tributo a Sergio Endrigo, accompagnati dalla band ternana dei Mog4no, per aprire l'esibizione di Enrico Ruggeri.

Per queste feste 2020, Lorenzo e Beatrice hanno regalato a tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati nel talent di Sky, e continuano a seguirli via social, la cover di un classico natalizio: "Let it Snow".

Nel frattempo sia Lorenzo che Beatrice stanno continuando a comporre e a lavorare per pubblicare i loro primi inediti che, sperano tutti i loro fans, possano usicre già nel 2021.

