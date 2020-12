Terni, immigrato denuncia: “Ho visto una donna che gettava un bimbo nel torrente”. Ricerche senza risultati

25 dicembre 2020 a

A Terni venerdì 25 dicembre uno straniero ha raccontato di aver visto una donna mentre gettava un bimbo nelle gelide acque del torrente Serra, dalle parti di via Breda. Subito sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco lungo il corso d’acqua e sul vicino fiume Nera. Al momento i controlli non hanno dato però alcun esito e secondo gli inquirenti la segnalazione appare poco attendibile. Tra l’altro l’immigrato che ha dato l’allarme, dopo essersi calato in mattinata sulle sponde del torrente Serra, adesso risulta irreperibile. In ogni caso le ricerche sono andate avanti per parecchie ore sino alla sera di Natale, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un falso allarme. Le indagini sono condotte dalla polizia.

