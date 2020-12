Terni, forze di polizia in azione anche a Natale per i controlli antiCovid. Circolazione ridotta al minimo

25 dicembre 2020 a

a

a

Forze di polizia in stato di allerta anche a Terni dopo la dichiarazione di zona rossa. Controlli sono stati eseguiti anche nel corso delle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 dicembre, ma non sono state segnalate particolari violazioni. A Natale sono state impegnate quattro pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. In ogni caso la circolazione di veicoli e persone è stata ridotta al minimo. Dal 18 al 22 dicembre a Terni sono state invece controllate 1.577 persone e 111 attività commerciali. Nello stesso periodo di tempo sono state elevate 11 sanzioni per altrettante violazioni alle norme anti-Covid. Non ci sono state denunce e nessun esercizio commerciale è stato multato. I servivi di vigilanza proseguiranno a ritmo serrato anche nel corso dei prossimi giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.