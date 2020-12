Natale ai tempi del Covid, 500 pasti caldi consegnati a 100 famiglie dalla Caritas di Perugia

25 dicembre 2020 a

Natale ai tempi del Covid racconta anche in Umbria storie di solidarietà vera per regalare una giornata speciale anche a chi non può permettersela. Accade a Perugia , dove tra la sera della Vigilia e la mattina di Natale, la Caritas diocesana ha consegnato oltre 500 pasti caldi . Complessivamente più di 100 famiglie, segnalate dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali, tra Perugia città e le periferie (Ponte San Giovanni, Ferro di Cavallo, Olmo, Marsciano, Ponte Pattoli), hanno ricevuto l'aiuto grazie all'opera dei volontari, che hanno consegnato i pasti preparati da un gruppo di ristoratori che hanno aderito con entusiasmo al progetto di rilievo nazionale “Tiriamoci su” promosso dalla Galbani con il coinvolgimento della Caritas italiana. Tra le famiglie beneficiarie anche le 15 (per complessive 53 persone) ospitate al Villaggio della Carità di Perugia, sede della Caritas diocesana. Cena della Vigilia consegnata anche ai14 ospiti della Casa di prima accoglienza Sant'Anna dei Servitori per i senza fissa dimora e ai 25 assistiti dal Comune di Perugia nella palestra di Sant'Erminio.

"Non potendo preparare il tradizionale pranzo di Natale offerto dal cardinale Gualtiero Bassetti - ha spiegato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana - ci auguriamo che questo gesto di vicinanza possa aiutare a far ritornare il sorriso a queste famiglie, ridando loro un po 'di speranza. Vediamo tutti i giorni, accogliendo al Centro di ascolto, tante persone in difficoltà che hanno perso la speranza. Che la gioia del Natale, di questo Dio che si fa Bambino, che entra nella nostra vita, nella nostra “mangiatoia”, porti speranza, gioia, luce a chi è in gravi difficoltà ». A dirlo è stato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, nel consegnare i pasti caldi, il giorno di Natale, presso il “Villaggio della Carità” di Perugia.

Sia nel giorno della Vigilia che a Natale ea Santo Stefano, sarà aperta la mensa Caritas di via Imbriani, nel centro storico di Perugia, dove sono stati distribuiti 100 pasti caldi (6 consegnati a domicilio a persone malate). I pasti sono stati donati dal Comune, un servizio in funzione 365 giorni all'anno. "A causa dell'emergenza Covid - ha spiegato l'assistente sociale Stella Cerasa, responsabile della mensa San Lorenzo - abbiamo distribuito tanti pasti caldi, ma nella consapevolezza che molti di questi sono stati consumati in solitudine, mentre il Natale è la festa per eccellenza della famiglia, dello stare insieme ".

