Gubbio, morto l'imprenditore ed ex consigliere comunale Pasquale Di Bacco

E' morto oggi, nel giorno di Natale, l'imprenditore Pasquale Di Bacco, da tempo malato. Di Bacco era molto conosciuto a Gubbio, sia in qualità di imprenditore nel settore dell'autotrasporto, che per aver ricoperto la carica di consigliere comunale nelle fila del Popolo delle Libertà tra il 2011 e il 2013, per poi avvicinarsi alla maggioranza di centrosinistra, ricoprendo anche la carica di vice presidente del consiglio comunale. Fu candidato anche alle elezioni regionali del 2019 in una delle liste a sostegno di Claudio Ricci, totalizzando 136 voti. Ha ricoperto anche ruoli nel Gubbio calcio, seguendo sempre da vicino le sorti della società rossoblù.

