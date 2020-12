Foligno, matrimonio tra Leonardo Spinazzola e Miriam Sette alla vigilia di Natale

25 dicembre 2020 a

Leonardo Spinazzola, calciatore della Roma e della nazionale italiana, ha scelto il palazzo comunale di Foligno per il suo matrimonio con Miriam Sette, sua storica compagna. I due si sono sposati il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale. Cerimonia con pochi partecipanti, come previsto dalle normative anti Covid, e alcune foto dal balcone del palazzo che affaccia su piazza della Repubblica, poi postate sui profili Instagram dei due neo sposi. Ad officiare la cerimonia la consigliera comunale Tiziana Filena, amica della sposa, che nell'occasione ha sostituito il sindaco della città della Quintana. La coppia, peraltro, è in attesa del secondo figlio.

