Covid in Umbria, 232 nuovi positivi e sei morti. Il bollettino di Natale, venerdì 25 dicembre

Sei morti e 232 nuovi positivi, torna lievemente a salire la curva dei contagi: è quanto emerge dal bollettino di Regione e Protezione civile del giorno di Natale, venerdì 25 dicembre. Gli attualmente positivi sono 3.546, 25 in più rispetto al giorno precedente. I tamponi processati sono stati 2.210 con un tasso di positività del 10.49%.I ricoverati sono 276, senza variazioni nelle ultime 24 ore. Di questi 36 in terapia intensiva, due in meno rispetto al giorno precedente. Dall'inizio della pandemia sono 597 i decessi registrati in tutta la regione. Dalla giornata di domenica 27 dicembre si comincera con i vaccini anti-Covid nell'ospedale di Spoleto.

