Terni, anziana esce di casa la mattina di Natale e si perde: soccorsa dai carabinieri

La donna ha 77 anni e vive a Collescipoli, era uscita per una passeggiata ma poi aveva smarrito l'orientamento e vagava sulla Flaminia

Una storia a lieto fine, che offre una speranza a chi vive da solo soprattutto in questo periodo di restrizioni di movimento per le misure anti Covid e che non può trascorrere il Natale con i suoi cari, ha visto protagonisti i carabinieri di Terni nelle prime ore del giorno di Natale 2020.

Alcuni passanti hanno infatti segnalato al 112 una signora anziana che stava vagando lungo la Flaminia, nei pressi del Bar Millennium.

Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie delle stazioni di Narni e Narni scalo che hanno trovato la signora infreddolita ed in stato confusionale. Dopo averla tranquillizzata e portata in caserma, i carabinieri sono riusciti a comprendere come la donna, che ha 77 anni, abitasse da sola a Collescipoli, e che si fosse allontanata dalla sua abitazione a piedi di prima mattina.

Attraverso una rapida ricerca i militari sono riusciti a rintracciare il figlio della donna che è subito venuto in caserma a prenderla. Sembra che la signora non soffra di alcuna patologia particolare e che sia uscita da casa per fare una passeggiata e che poi abbia perso l'orientamento.



