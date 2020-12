Covid in Umbria, sette morti e 192 nuovi positivi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: il bollettino del 24 dicembre

24 dicembre 2020 a

Sette morti e 192 nuovi positivi a fronte di 3.772 tamponi processati. Diminuisce il numero dei ricoveri, tre in meno negli ospedali dell'Umbria e due in meno nel reparto di terapia intensiva. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale. In Umbria sono 3.521 gli attualmente positivi, salgono a 23.633 i guariti.

Secondo gli specialisti del Nucleo epidemiologico, comunque, i numeri fanno ben sperare e anche la curva dei decessi sta lentamente scendendo. Da domenica 27 dicembre saranno eseguiti, nell'ospedale di Spoleto, i primi vaccini anti-Covid: sanitari e anziani avranno la priorità.

