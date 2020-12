Terni, perseguita la ex e getta l'acido contro la sua auto: condannato un 42enne

Il tribunale di Terni ha inflitto un anno, con la sospensione della pena. Durante il fidanzamento già diversi atti di violenza. Poi la donna si era rivolta ai carabinieri

Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, una 43enne di origini moldave, contro l’auto della quale avrebbe perfino gettato dell’acido. E’ di questo reato che ha dovuto rispondere un 42enne ternano condannato ad un anno di reclusione, pena sospesa, dal tribunale di Terni, giudice Dorita Fratini.

E’ stata così accolta la richiesta formulata dal vpo, Sabrina Galeazzi. Secondo l'accusa, relativa a fatti avvenuti nel 2014, una volta finita la relazione andata avanti per circa due anni e mezzo e segnata dalla gelosia, l'uomo avrebbe reso la vita impossibile alla ex. Telefonandole ed inviandole messaggi ad ogni ora del giorno e della notte, pedinandola, insultandola quando la incontrava da qualche parte, tentando anche di entrare nella sua abitazione e danneggiandole l'auto, versandole anche dell'acido sul cofano. Alla fine la donna, esasperata, aveva deciso - era l'ottobre 2014 - di denunciarlo ai carabinieri.

Un passo che ha dato il là all'indagine e quindi al processo che ha visto il giudizio di primo grado in questi giorni. Il 42enne ternano è difeso dall'avvocato Massimo Oreste Finotto mentre la donna non ha inteso costituirsi parte civile. Decisamente pesanti alcune delle condotte denunciate, finite all'attenzione della procura e del tribunale di Terni: l'uomo in più occasioni, oltre ad offenderla pesantemente, le avrebbe sputato in faccia, in un episodio, avvenuto nella casa dove i due convivevano prima della fine del rapporto, l'avrebbe anche picchiata e spintonata facendola finire contro il muro e quindi a terra, dove la poveretta sarebbe stata raggiunta da vari calci. In quel caso la 43enne non aveva inteso sporgere denuncia né farsi medicare per vergogna e per paura.

Ma si era confidata con una collega a cui aveva raccontato il fatto e mostrato i lividi sul proprio corpo. La situazione però - come spesso accade in questi casi - non era affatto migliorata. Così la donna si era decisa a mettere fine alla relazione: un passo che avrebbe portato l'ex compagno a reagire in maniera ancora più ossessiva. Fino alla denuncia.

