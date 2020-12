Natale in Umbria ai tempi del Covid, gli auguri dei vip

24 dicembre 2020 a

Festività diverse, queste del 2020, ma con una certezza, quella degli auguri di Buon Natale , ancor più apprezzat i e significativi in considerazione del clima in cui verrà vissut o il periodo a cavallo fra vecchio e nuovo anno .

L'auspicio della presidente della Regione, Donatella Tesei, è "per un nuovo anno migliore di quello che abbiamo passato". "Ciò che è accaduto - confessa la governatrice, negativa al tampone dopo l'allarme per la positività al Covid dell'assessore Luca Coletto - ci ha insegnato che dobbiamo essere sempre pronti, dobbiamo prevenire le situazioni e criticità, ma soprattutto che dobbiamo saper cogliere gli insegnamenti che derivano anche da problemi e difficoltà". Tesei, che è risultata negativa al tampone ma continua a seguire le indicazioni di quarantena della Usl, sarà in famiglia con i figli. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, invita a vivere un Natale "diverso, più consapevole, proprio alla luce delle difficoltà e sofferenze di quest'anno, a cominciare da coloro che hanno perso qualcuno caro, alle famiglie disagiate, a chi ha incertezze lavorative" "E'un Natale diverso - ammette il sindaco di Terni, Leonardo Latini

Romizi

- lo sentiamo e lo proviamo sulla nostra pelle. Inutile però lamentarsi, o scoraggiarsi. Possiamo fare solo poche cose insieme, ma importantissime: tenere duro, lavorare, immaginare e progettare il nostro futuro ”. Per il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, "gli auguri di quest'anno, proprio perché segnati così tanto in profondità anche dal dolore, contengono inevitabilmente una speranza in più rispetto all'ordinario della festa e alla consuetudine, spesso un po' formale, dei festeggiamenti ai quali eravamo abituati.

Per l'attrice Laura Chiatti sarà un Natale in famiglia, con il marito Marco Bocci ei figli nella loro casa di Marsciano. “E 'stato un periodo complicato che ci ha messo tutti a terra. Dobbiamo però, per quanto difficile, guardare il solo e imparare ad apprezzare la semplicità ”.

"Abbiamo vissuto un periodo che ci ricorderemo per tutta la vita", riconosce l'imprenditore perugino e patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci: "Il mio augurio è che nei prossimi anni questo ricordo non sia solo legato a tutto ciò che abbiamo perso dal punto di vista materiale ma soprattutto a tutto ciò che abbiamo saputo recuperare in termini valoriali, in primis la solidarietà tra le persone".

Infine, gli auguri dal mondo dello sport. Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana: "A prescindere dai campanilismi calcistici mando un augurio di buon Natale e di buon anno a tutti gli umbri". Fabio Caserta, tecnico del Perugia: "Auguro un buon Natale e buone feste ai tifosi del Perugia e naturalmente a tutti, nella speranza che siano feste in salute e questo è l'aspetto più importante in questo momento. Chi può stia vicino ai propri cari".

