Nocera Umbra, il medico di famiglia Massimo Montironi va in pensione. E i pazienti gli scrivono una lettera

Medico di famiglia va in pensione e i suoi assistiti gli scrivono una lettera. Da gennaio Massimo Montironi, medico di famiglia da quasi 40 anni a Nocera Umbra, appenderà il camice al chiodo e cesserà il servizio. Un punto di riferimento per la comunità nocerina che ha voluto testimoniare l’affetto e la fiducia assoluta verso il proprio dottore con una lettera scritta da pazienti a amici. “Caro Massimo - si legge - ci hai colto di sorpresa quando abbiamo capito che la data del tuo pensionamento è nel prossimo mese di gennaio. Sorpresa e sgomento da spudorati egoisti, non pensando al tuo sacrosanto diritto, bensì alla protezione della nostra salute che con te è in una botte di ferro”. Parole di riconoscenza sono state espresse anche sui social, dove è stato ringraziato per il lavoro svolto anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

