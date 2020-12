Blind ambasciatore della città di Perugia. Romizi: "Un bell'esempio"

23 dicembre 2020 a

Franco Popi Rujan, in arte Blind, tra gli ambasciatori di Perugia. Il rapper di Ponte San Giovanni, terzo classificato al talent show X Factor e fresco di disco d'oro, è stato ricevuto dal sindaco del capoluogo umbro Andrea Romizi. Il ventenne ha ricevuto in dono un piatto d'artista rappresentante la Fontana Maggiore, opera di Elisa Pietrelli di Officine Fratti e la spilla con il Grifo, simbolo della città.

“È stato un anno complesso e lui in questi mesi è stato un bell'esempio. Il messaggio che ci è arrivato è che bisogna giocarsela. Provarci anche in momenti difficili: rialzarsi e inseguire i propri sogni” ha detto il sindaco. Quando Blind esce da Palazzo dei Priori è sorridente e orgoglioso: “Ricevere questo riconoscimento è un grande onore per me. È uno dei miei sogni che si realizza”, commenta Blind, visibilmente emozionato e accompagnato dalla mamma che si lascia andare a un desiderio: "Quello di rimanere sempre se stesso e di rispettare i suoi valori”.





