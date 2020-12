Perugia, negozi chiusi alla vigilia di Natale. Serena va controcorrente: Umanamente può essere una opportunità

24 dicembre 2020 a

Serena delle Stanze del cuore in corso Cavour a Perugia ritiene “che commercialmente e per la prevenzione dei contagi la chiusura del 24 dicembre non abbia proprio senso” dice “in verità non ha fatto altro che concentrare i tempi di acquisto aumentando il pericolo di assembramenti e il viavai all’interno dei negozi. Penso però che da un punto di vista umano dare uno stop nel giorno della vigilia possa presentarsi come un’opportunità da cogliere”.

Serena è di Faenza e da un anno si è trasferita a Perugia e ha aperto un negozio di oggettistica per la casa. “Ho scelto di vivere in Umbria, a Bettona, per la sua natura e l’ambiente, è un posto che mi piace e qui in centro storico ho creato con facilità una clientela affezionata. Mi sono però stupita molto che l’amministrazione non abbia fatto di più per dare impulso al commercio in questo difficile periodo: dai parcheggi gratuiti ad agevolazioni sulle tariffe dei mezzi di trasporto pubblici, le soluzioni si sarebbero dovute trovare per mediare tra esigenze commerciali e necessità imposte dall’emergenza sanitaria”.

