Perugia, esplosione: il fratello della vittima e un idraulico interrogati dai carabinieri

L’esplosione è stata così forte che le stecche delle persiane del casolare di vocabolo San Fortunato in cui Gabriele Marsili viveva con la sua famiglia, sono schizzate via a centinaia di metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo per la forza devastante della bomba, che, probabilmente, è stata creata e innescata da una fuga di gas. Il suo corpo è stato trovato tra le macerie dell’abitazione parzialmente crollata, dai fratelli e dal sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli.

"Ero lì quanto c'è stata l'esplosione,- racconta Ferricelli - ero nella mia terra, dove ho gli olivi, a 100 metri da casa loro. Sono subito accorso, c’erano i suoi due fratelli, ho aiutato a scavare, abbiamo ritrovato Gabriele sotto le macerie, senza vita. La chiamata al 118 è stata inutile. Io e lui siamo cresciuti insieme, eravamo compagni di classe. È una tragedia. Quando lo abbiamo ritrovato c'erano anche i suoi genitori anziani”, conclude il sindaco.

Sul posto, nel casolare lungo la strada del cimitero in vocabolo Cibottola, si sono precipitati vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. I caschi rossi sono partiti in forze dal comando provinciale di Perugia: alla centrale operativa era arrivata una prima telefonata in cui si chiedeva aiuto per una fuga di gas. Poi, mentre erano per strada la seconda chiamata: il gas aveva fatto esplodere mezza casa. In un primissimo momento si è anche parlato di un disperso: purtroppo però Gabriele, un 44enne molto amato nella piccola comunità, era sotto le macerie del solaio crollato e delle pareti interne della palazzina che non hanno retto alla forza devastante dell’esplosione. Sin dal primo istante si è pensato alla fuga di gas. Fuori dal casolare c’è un bombolone del gpl e c’era un odore fortissimo. Tanto che il fratello della vittima e un idraulico di Pietrafitta, stavano cercando di intervenire proprio per riparare la perdita di gas. Secondo quanto emerso i due, che stavano effettuando altri lavori, avrebbero sentito il forte odore decidendo di intervenire: avrebbero chiuso il bombolone del gas per poi individuare il punto in cui c’era la perdita. E poi c’è l’ipotesi relativa all’intervento con il cannello per saldare il punto in cui, presumibilmente, c’era la perdita. Purtroppo però, sotto al solaio su cui si trovava Gabriele si era altrettanto presumibilmente creata una sacca d’aria che si è saturata di gas. L’innesco e poi l’inferno. Gabriele dentro, loro due fuori. Ieri pomeriggio sia l’idraulico che il fratello della vittima - entrambi in forte stato di choc - sono stati ascoltati nella Stazione dei carabinieri di Tavernelle. Le loro posizioni sono al vaglio ed è verosimile che, come atto dovuto, la Procura della Repubblica procederà a una loro iscrizione nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore titolare degli accertamenti, Gianpaolo Mocetti.

