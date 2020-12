Umbria, il bollettino Covid di oggi: continuano a diminuire i positivi. Altri sei morti

23 dicembre 2020 a

a

a

Sono 157 i nuovi positivi al Covid in Umbria nella giornata di oggi. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.565 tamponi, quindi con un'incidenza del 4,4%. A fronte di questi nuovi positivi ci sono stati invece 332 guariti, il che porta il numero di attualmente positivi a 3.548, ovvero 181 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i ricoverati: ce ne sono nove in meno di ieri. Il totale è di 279. Di questi 40 si trovano in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. Purtroppo vanno registrati altri sei decessi che porta il totale delle vittime Covid da inizio pandemia a 584.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.