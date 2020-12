Perugia, esplosione in una casa: 44enne trovato morto tra le macerie

Fra. Mar. 23 dicembre 2020 a

L'uomo disperso nell'esplosione di gas avvenuta stamattina in un'abitazione di Cibottola, frazione di Piegaro in provincia di Perugia, è stato trovato morto tra le macerie. Si tratta di un 44enne originario di Città della Pieve. Lo confermano i vigili del fuoco di Perugia che stanno intervenendo sul posto, dove si sono verificati anche dei crolli dell'edificio. In un primo momento la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione con contestuale richiesta di intervento per una fuga di gas. Mentre stavano partendo due squadre dei caschi rossi dal comando di Madonna Alta è arrivata la seconda chiamata in cui si parlava di un'esplosione. L'edificio in cui è avvenuta la tragedia si trova nella frazione di San Fortunato di Cibottola, nei pressi del cimitero.

