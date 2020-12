Perugia, esplosione in casa per un fuga di gas: c'è un disperso. Vigili del fuoco sul posto

Fra. Mar. 23 dicembre 2020 a

a

a

Una forte esplosione di gas si è verificata stamattina in un'abitazione di Cibottola, comune di Piegaro. Secondo quanto spiegano i vigli del fuoco, la centrale operativa dei caschi rossi era già stata allertata per una fuga di gas in una casa che si trova in frazione San Fortunato, nei pressi del cimitero, quando, poco dopo, è arrivata la seconda telefonata in cui si parlava dell'esplosione. Al momento, secondo quanto si apprende, ci sarebbe una persona dispersa. I vigili del fuoco stanno già intervenendo sul posto, dove si sono dirette a sirene spiegate anche tre autoambulanze del Santa Maria della Misericordia.

Notizia in aggiornamento

