La piccola Cate affetta da Sma compie 9 anni, il messaggio di auguri anche da Laura Chiatti e Marco Bocci | Video

23 dicembre 2020 a

a

a

"Buon compleanno alla nostra piccola grande Cate. Oggi è il tuo giorno speciale, tanti auguri principessa". Questa la didascalia a corredo del video postato sulla pagina facebook dell'associazione Gli amici di Cate, per il compleanno di Caterina. Mercoledì 23 dicembre infatti Caterina compie 9 anni, si tratta di una bambina affetta da Sma (Atrofia muscolare spinale) e la sua famiglia in collaborazione con amici e conoscenti ha dato vita un anno fa all'associazione.

Per Cate sono arrivati tantissimi messaggi di auguri di buon compleanno, tra questi anche quelli di Laura Chiatti (in compagnia dei suoi figli) e di Marco Bocci, oltre a quelli di alcuni giocatori come il capitano del Sassuolo, Magnanelli. Messaggi che testimoniano pure la voglia di solidarietà in occasione di un Natale diverso dagli altri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.