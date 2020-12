Volpe intrappolata in una tagliola salvata dai volontari di WildUmbria

23 dicembre 2020 a

I volontari di WildUmbria , l'associazione di veterinari e naturalisti che ha in gestione dalla Regione Umbria il servizio di recupero della fauna, hanno salvato una volpe intrappolata in una tagliola , nascoosta nei boschi di Città di Castello da alcuni bracconieri. La volpe è stata trovata con una zampa bloccata nelle "mascelle" dentate del marchingegno. Vista la gravità della situazione, gli operatori di WildUmbria hanno trasportato l'animale all ' ospedale veterinario di Perugia , dove è stata accertata la perdita di una delle dita della zampa rimasta bloccata dalla tagliola.

La volpe è ancora sotto osservazione perché potrebbero insorgere ulteriori complicazioni, molto frequenti in animali selvatici recuperati in queste situazioni. “Uso della tagliola - spiegano da WildUmbria - testimonia come vengono ancora portate avanti pratiche volte a danneggiare o uccidere la fauna in modo illegale. Queste azioni sono particolarmente gravi perché le vittime potrebbero essere animali domestici o addirittura persone ”. Nascosta nel sottobosco, non è escluso infatti la tagliola poteva essere fatta scattare anche da una persona.

