Covid in Umbria, la dottoressa Paola Vittoria Santirosi domenica riceverà il vaccino all'ospedale di Spoleto. "Scelta doverosa"

23 dicembre 2020 a

a

a

Sarà tra i primi umbri a vaccinarsi domenica contro il Covid 19. La dottoressa Paola Vittoria Santirosi, responsabile di Nefrologia e dialisi al San Matteo degli Infermi e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, non ci ha pensato un attimo e si è fatta avanti dando la propria disponibilità. “Come medico – racconta – ma soprattutto come mamma che a marzo ha dovuto mandare i propri figli di 12 e 16 anni dalla nonna a 140 chilometri di distanza per proteggerli vedendoli ogni 15 giorni. Dall’inizio dell’emergenza mi sono sottoposta a 16 tamponi e ho fatto due quarantene. Ma con il vaccino tutto questo può cambiare”. Nessun timore perché, come spiega, “il vaccino è l’espressione della scienza che cura e mai come in questo caso tutto il mondo ha lavorato per realizzarlo seguendo scrupolosamente le fasi previste dalle sperimentazioni”. Saranno 87 le dosi che domenica arriveranno all’ospedale di Spoleto da Perugia per essere somministrate ai pazienti della Rsa spoletina, a medici, infermieri e Oss provenienti da tutta l’Umbria e ai medici Usca di Spoleto. Le altre dosi saranno messe a disposizione della Rsa Seppilli di Perugia. Per Santirosi la scelta del San Matteo degli Infermi per l’inizio della campagna vaccinale umbra contro il Coronavirus è un bel segnale da non sottovalutare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.