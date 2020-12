Capodanno 2020, a Perugia maratona di musica e informazione fino alle 2 di notte con Radio Augusta Perusia

23 dicembre 2020 a

Il Comune di Perugia ha approvato e stanziato 5 mila euro per l’evento radiofonico a cura di Mascheradio, il contenitore ideato fin da questa estate da Radio Augusta Perusia. Il “Capodanno di Mascheradio 20-21” avverrà quindi nel pieno rispetto delle limitazioni in corso e in una modalità del tutto nuovo.

L’evento, secondo il progetto presentato dagli studi di Radio Augusta Perusia, prevede un inizio della messa in onda dalle 18 del 31 dicembre fino alle 2 del primo gennaio con la partecipazione di speaker e conduttori. Inoltre saranno coinvolti i commercianti del Comune di Perugia ma anche dell’intera regione.

L’evento audio-video sarà fruibile in FM, web-streaming e via social. Tutta la programmazione sarà suddivisa in fasce o “clock” orari che accompagneranno gli ascoltatori verso l’inizio del nuovo anno con spazi di informazione; di intrattenimento e talk show. E poi musica: le migliori canzoni del 2020 e a tarda note dj set.

Gli ascoltatori potranno anche partecipare attivamente attraverso la piattaforma online che consentirà di interagire direttamente con la conduzione dell’evento.

