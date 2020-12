Perugia, il Covid non ferma attività della Provincia. Il presidente Luciano Bacchetta: investimenti importanti su viabilità e scuole

23 dicembre 2020 a

L’emergenza Covid non ha fermato l’attività della Provincia di Perugia che, anzi, nel 2020 che si sta chiudendo ha attuato investimenti importanti sul fronte della sicurezza stradale e anche dell’edilizia scolastica. A fare un punto della situazione è stato il presidente Luciano Bacchetta che ha snocciolato qualche numero insieme ai consiglieri Erika Borghesi e Federico Masciolini. “Nell’anno appena trascorso sono stati effettuati 98 milioni di investimenti di cui 38 e mezzo per la viabilità e 47,7 per l’edilizia scolastica”, ha spiegato Bacchetta. Il tema della scuola è stato approfondito da Masciolini che ha evidenziato come, tra progetti appena realizzati, in corso di realizzazione e progettati si parli di una cifra che si aggira intorno ai 150 milioni. Soddisfazione è stata espressa per l’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di un polo scolastico che comprenda tutte le scuole di ogni ordine e grado di Norcia e che rappresenta un significativo passo avanti nella ricostruzione dal terremoto del 2016. Sempre per la Valnerina l’obiettivo è quello di riuscire a compiere passi avanti importanti sul fronte viabilità già nel corso della primavera del prossimo anno. Tra le criticità emerse ci sono quelle relative al personale: al 31 dicembre i dipendenti sono 433 mentre nell’anno appena trascorso ci sono stati 23 pensionamenti, molti legati alla quota 100, di cui due dirigenti.

