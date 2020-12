Orvieto, Francesco Totti a spasso sulla Rupe: pranzo di lavoro con Cristiano Lucarelli

22 dicembre 2020 a

Francesco Totti in visita ad Orvieto. L'ex "pupone" ha infatti trascorso la mattinata di martedì 22 dicembre 2020 sulla Rupe, facendo un giro per la città del duomo, per poi incontrarsi con l'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. Riconosciuto dai passanti malgrado la mascherina, è stato letteralmente preso d'assalto per i tradizionali selfie.

I due ex calciatori hanno poi pranzato insieme in un ristorante del centro e, a quanto trapelato, all'origine dell'incontro, oltre ad una vecchia amicizia, ci sarebbero stati anche motivi di lavoro. Totti, come è noto, dopo essere uscito dalla Roma è impegnato nell'attività di procuratore, con particolare attenzione per i giovanissimi talenti.

Lucarelli, dal canto suo, sta pilotando la Ternana al primo posto in classifica del girone C della serie C, con ben 7 punti di vantaggio sulla seconda, che attualmente è il Bari, con cui peraltro i rossoverdi hanno già giocato (fuori casa), raccogliendo l'intera posta.

Orvieto, in provincia di Terni, per le sue bellezze storico-artistiche, è spesso meta di personaggi famosi. Nel Ferragosto 2020, tanto per dirne una, ospitò Gianni Morandi e signora. Totti e Lucarelli, con ogni probabilità, hanno scelto di salire sulla Rupe anche per la posizione geografica ideale, più o meno equidistante tra Terni e Roma.

