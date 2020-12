Covid in Umbria, 114 nuovi contagi e quattro morti. Tre ricoveri in più nelle terapie intensive: il bollettino del 22 dicembre

22 dicembre 2020 a

Quattro morti e 114 nuovi positivi a fronte di 3.780 tamponi processati: sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato al 22 dicembre. Finalmente anche la curva dei decessi comincia a scendere. Sono 4.923 le persone in isolamento, 288 i ricoveri di cui 44 in terapia intensiva (tre in più rispetto al giorno precedente). Intanto restano stabili le condizioni dell'assessore alla salute, Luca Coletto, risultato pure lui positivo al Covid-19. In quarantena l'intera giunta. Domenica 27, comunque, si comincia con le vaccinazioni anti-Coronavirus all'ospedale di Spoleto. I primi a essere vaccinati saranno sanitari e anziani delle Rsa.

