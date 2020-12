Superstrada Terni-Rieti, inaugurato l'ultimo tratto alla presenza dei ministri De Micheli e Di Maio

Dalle 11 di mercoledì 23 dicembre 2020 apriranno al traffico i 2,8 chilometri che mancavano tra le gallerie di Montelungo e Valnerina

Dopo lunghi anni di attesa, con i lavori bloccati per il fallimento di una ditta e poi la ripresa, martedì 22 dicembre 2020 è stato il grande giorno dell'inaugurazione dell'ultimo tratto mancante della Terni-Rieti: 2,8 chilometri fra le gallerie di Montelungo e Valnerina con un viadotto di 500 metri sul fiume Velino.

Il collegamento sarà attivo dalle 11 di mercoledì 23 dicembre 2020. Ora restano solo da realizzare gli svincoli, come quello per Piediluco, e altre opere secondarie. Al taglio del nastro erano presenti, oltre agli esponenti delle istituzioni regionali di Umbria e Lazio, l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, il ministro ai lavori pubblici e infrastrutture, Paola De Micheli, e il viceministro, Giancarlo Cancelleri, il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, l'assessore regionale dell'Umbria alle infrastrutture, Enrico Melasecche, che ha definito l'inaugurazione un giorno storico sottolineando l'importanza della direttrice per il turismo “dei nostri territori, per la Cascara delle Marmore e il lago di Piediluco”. Melasecche ha trovato il modo anche di elencare le altre priorità di opere ancora in itinere per l'Umbria.

Anche per il ministro Paola De Micheli ha sottolineato che a beneficiare di questa opera saranno l'economia e il turismo. Il ministro agli esteri Luigi De Maio ha sottolineato che nei prossimi 3 anni ci sono da spendere 209 miliardi di euro nell'ambito del Recovery Fund, più del piano Marshall dicendo: “Questo di oggi è un segnale per ripartire. Vorrei però sottolineare che questo Governo quando entra in sinergia con tutti gli attori, anche del territorio sa raggiungere gli obiettivi”.

(Foto Stefano Principi)

