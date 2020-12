Perugia, migranti nascosti nel rimorchio di un camion scoperti dalla polizia sulla E45. Tre sono minori

22 dicembre 2020 a

a

a

Viaggiavano nascosti nel rimorchio di un camion i cinque migranti provenienti dall'Afghanistan scoperti dalla polizia di Stato lungo la E45. Gli agenti erano intervenuti nei pressi l’area di servizio in località Sant’Orfeto , Perugia, dopo che era stata segnalata da parte dell'autista, la probabile presenza di alcuni soggetti sul rimorchio del suo autocarro. Il personale intervenuto sul posto, dopo aver preso contatti con l’autista, apriva il portellone posteriore del rimorchio accertando, effettivamente, la presenza di cinque migranti. Sono risultati tutti cittadini afgani, tre dei quali minori.

Dalle dichiarazioni rese da uno dei migranti, veniva rappresentata una situazione di difficoltà nel Paese di origine che aveva portato a decidere di intraprendere il viaggio dall’Afghanistan verso l’Europa.

Il migrante affermava che, giunto in Romania circa un mese fa, avrebbe conosciuto un gruppo di non meglio precisati cittadini di varie etnie, che, previo pagamento di una cospicua somma in denaro, gli avrebbero permesso di giungere in uno Stato europeo nascondendosi su un camion all’insaputa del conducente. Gli stessi afgani, tutti in buone condizioni di salute, venivano affidati a locali comunità operanti nel settore dell’accoglienza.

Sono in corso indagini da parte della locale Squadra Mobile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.