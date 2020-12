Perugia, tenta furto in un negozio durante lo shopping di Natale: scoperto e denunciato dalla polizia

22 dicembre 2020 a

Tenta furto in un negozio di abbigliamento ma viene denunciato dalla polizia di Stato. E' successo all'interno di un centro commerciale di Perugia proprio in questi giorni di shopping di Natale.

Un cittadino del Camerun di 24 anni,in regola con il permesso di soggiorno, è stato sorpreso con quattro articoli prelevati nel negozio senza essere pagati, probabilmente dopo aver manomesso le placche antitaccheggio nel camerino di prova. I movimenti del giovane, però, non sono passati inosservati e il personale del negozio ha fatto scattare l'allarme. E' stata sufficiente una verifica degli acquisti per scoprire il furto. La merce è stata restituita al responsabile del negozio e il giovane è stato denunciato per furto aggravato.

