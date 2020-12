Terni, annullato il pranzo per i poveri. Messa del vescovo sui social per la vigilia di Natale

22 dicembre 2020 a

Al posto del tradizionale pranzo di Natale in Episcopio, annullato per l’emergenza Covid, mercoledì 23 dicembre, alle 16 e 30, nella cattedrale di Terni, si terrà l’incontro fraterno delle famiglie bisognose e delle persone sole con il vescovo Giuseppe Piemontese, per la preghiera comune e la consegna a ciascuno di un pacco di generi alimentari e di un dono personale ad adulti e bambini. Saranno circa 150 gli invitati, assistiti dalle associazioni caritative della Diocesi. Giovedì 24 dicembre, alle 18, nel duomo di Terni il presule presiederà la celebrazione della Notte di Natale che sarà trasmessa in diretta sui canali social Facebook e Youtube della Diocesi di Terni, Narni e Amelia. Infine, a Natale, monsignor Giuseppe Piemontese presiederà la solenne concelebrazione eucaristica alle 11 la nella concattedrale di Narni e alle 17 e 30 in quella di Amelia.

