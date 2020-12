Terni e Rieti ora sono più vicine. Completata la superstrada dopo 35 anni

21 dicembre 2020 a

La superstrada Terni-Rieti è realtà dopo mezzo secolo che se ne parla e a 35 anni dall’inizio effettivo dei lavori. I ternani ora possono raggiungere Rieti in 20 minuti di auto. Si tratta di 35 chilometri di strada, compreso l'ultimo tratto appena completato di circa tre chilometri. Finisce dunque una vera e propria odissea per questa eterna incompiuta da decenni. Quella di martedì 22 dicembre è una data storica e per il taglio del nastro arriveranno il ministro egli Esteri Luigi Di Maio, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, i presidenti delle Regioni Umbria e Lazio, Donatella Tesei e Nicola Zingaretti, l’ad di Anas Massimo Simonini, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui i sindaci di Terni e Rieti. Una cerimonia che, lunedì 21 dicembre, ha avuto un prologo con un sopralluogo effettuato sul posto dal viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che ha seguito la realizzazione dell'opera con particolare attenzione in questi ultimi anni:

