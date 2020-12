Caccia a oltre 200 passeggeri arrivati da Londra a Perugia negli ultimi giorni

22 dicembre 2020 a

“Stiamo cercando di rintracciare i passeggeri in arrivo da Londra domenica 20 e venerdì 18 dicembre: i due voli, diretti all’aeroporto San Francesco di Assisi, erano stati dirottati Bologna e Pisa causa nebbia”: il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Antonio Onnis, sta coordinando l’ultima emergenza legata alla variante inglese del virus. Per effetto dell’ordinanza del ministero della Salute, i voli da e per la Gran Bretagna sono stati annullati e chiunque abbia transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni viene sottoposto ad accertamenti, anche se asintomatico. Lo scalo perugino ha già fornito i nominativi di tutti i viaggiatori che da qui alle prossime ore saranno tutti contattati e monitorati. Resta complicato, però, avere i nominativi di coloro che, causa nebbia, hanno dovuto atterrare a Pisa e Bologna, si tratta di circa 250 persone (120 solo quelle che hanno fatto scalo a Pisa) di cui al momento non si conoscono le generalità. Un appello viene diffuso anche per raggiungere coloro che, pur essendo diretti in Umbria, sono atterrati in altri aeroporti italiani. “Chiunque sia rientrato da Londra nelle ultime settimane è pregato di contattare le aziende sanitarie per avviare le procedure di sorveglianza e controllo”, evidenzia Onnis. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, dovrà essere approfondita dagli scienziati ma nel frattempo si adotta la linea della prudenza. Il decreto del ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, ha bloccato a Londra anche diversi umbri. Per chi non è già sbarcato in Italia, non ci sarà altra alternativa che passare le feste nel Regno Unito. Il provvedimento, infatti, è stato subito operativo e non ha dato possibilità di organizzarsi nè alle famiglie nè alle compagnie aeree. Londra a parte, quella di ieri è stata un’altra giornata frenetica per lo scalo perugino per la nebbia che ha impedito l’atterraggio dei due voli della mattina, il Lamezia e il Cagliari. I passeggeri sono stati protetti essendo le due aeromobili atterrate ad Ancona.

