Ponte Pattoli, si allontana da casa a piedi: ritrovato dopo un giorno di ricerche a Gubbio in stato confusionale

21 dicembre 2020 a

Un uomo di circa 45 anni è stato ritrovato all'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino dopo una ricerca durata circa 24 ore. L'uomo - secondo una prima ricostruzione - avrebbe camminato tutta la notte e tutto il giorno fino ad arrivare appunto a Gubbio, partendo a piedi da Ponte Pattoli. A questo punto vedendo lo stato confusionale del 45enne, la gente del posto ha chiamato il 118, con un'ambulanza che poi lo ha trasportato in ospedale. I vigili del fuoco avevano avviato le ricerche nei pressi del cimitero di Ponte Pattoli. Sul posto due partenze dalla centrale con gommone da rafting e gommone a motore per la ricerca sul fiume Tevere. Addirittura era partito un elicottero da Arezzo per sorvolare la zona e in arrivo due squadre cinofile. Poi il ritrovamento a Gubbio.



