Umbria, altri otto morti ma gli attualmente positivi tornano a scendere

Ieri sono stati 113 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Umbria. I positivi sono emersi a fronte di 2.168 tamponi analizzati nei laboratori di microbiologia della Regione. L'incidenza della positività a fronte dei test analizzati è stata quindi del 5,2 % a fronte di un dato più basso nei giorni scorsi. Il dato confortante è che al momento il numero degli attualmente positivi è più basso di quello dei giorni scorsi, 82 in meno rispetto alle 24 ore precedenti: 3.883. I guariti sono stati 187. Per quanto riguarda invece i decessi, se ne sono registrati altri 8. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, ci sono attualmente 299 ricoverati, di cui 44 in terapia intensiva. Tre in più del giorno precedente.

