Umbria, il presidente dei vescovi della regione Boccardo: "Litigi vergognosi nel governo sul Covid"

21 dicembre 2020 a

a

a

Duro attacco del presidente della Ceu, monsignor Renato Boccardo, alla classe politica. Per sferrarlo l'arcivescovo ha scelto la messa con i volontari e i benefattori della Caritas della diocesi di Spoleto-Norcia. Taglienti le parole dell'arcivescovo Boccardo, capo dei vescovi dell'Umbria: "Noi cristiani non possiamo solo osservare e commentare i litigi vergognosi del Governo e dell’intera classe politica in tema di Covid 19. Siamo chiamati a dare il nostro contributo, con cuore generoso e attento, soprattutto agli anziani, alle persone sole, ai familiari dei ricoverati negli ospedali". Il direttore della Caritas don Edoardo Rossi nella stessa occasione ha tracciato le linee programmatiche del suo mandato: "Scelte nuove e coraggiose per essere sempre più contagiosi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.