Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 21 dicembre 2020

Inizia una nuova settimana e ricomincia la caccia alla fortuna grazie a Million Day. Come al solito occorre centrare la cinquina per mettere le mani sul milione di euro in palio nel concorso gestito da Lottomatica. Sono in tanti gli scommettitori che sognano di vincere proprio nella settimana del Natale.

Questa la combinazione vincente estratta oggi lunedì 21 dicembre: 2 - 4 - 9 - 15 -26

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato, indovinare la cinquina consente di vincere un milione di euro, il quattro invece ne vale mille, il tre una vincita da cinquanta, mentre azzeccare due numeri consente di intascare altrettanti euro.

