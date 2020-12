Perugia, 55enne scomparso: ricerche in corso anche con l'elicottero e nel Tevere

21 dicembre 2020 a

Un uomo di 55 anni è scomparso a Ponte Pattoli. Secondo quanto si apprende, sarebbe uscito di casa e poi non avrebbe più dato sue notizie. Sul posto, nei pressi del cimitero e lungo il fiume tevere, è in corso una battuta di ricerche guidata dai vigili del fuoco di Perugia. In particolare, si sono mosse due partenze dalla centrale con gommone da rafting e gommone a motore per la ricerca in acqua, mentre si è alzato in volo un elicottero da Arezzo per sorvolare la zona. Sono inoltre in arrivo due squadre cinofile una Perugia e una da Roma. Il lavoro sul posto è coordinato dal posto comando avanzato dei caschi rossi di Perugia.

