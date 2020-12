Perugia, 22enne senese arrestato dai carabinieri: ha rubato tre giubbotti per 600 euro

21 dicembre 2020 a

Un ragazzo di 22 anni di Siena è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella per furto aggravato. Il ragazzo ha infatti cercato di rubare tre giubbotti da un negozio di abbigliamento del centro commerciale Collestrada per il valore di 600 euro. Il ragazzo, secondo quanto emerso, li aveva indossati uno sopra l'altro, Il responsabile della sicurezza del negozio si era già accorto che il ragazzo stava cercando di rimuovere le placche antifurto. Quindi al momento del passaggio alla cassa lo ha bloccato. I carabinieri sono arrivati sul posto e dato che il giovane non ha potuto spiegare la provenienza della merce lo hanno arrestato e messo in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima.

