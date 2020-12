Festa dei Ceri, il riconoscimento Unesco è più vicino. Il sindaco di Gubbio Stirati: "Impegno onorato dal 2014"

21 dicembre 2020 a

a

a

Un incontro decisivo quello tenutosi venerdì 18 dicembre tra Mibact - Ufficio patrimonio Unesco, Istituto centrale per il patrimonio culturale immateriale - rete delle grandi macchine a spalla, comunità ceraiola e amministrazione comunale di Gubbio, rappresentata dal sindaco Stirati e dall’assessore alla Cultura Oderisi Nello Fiorucci. L’evento, organizzato e coordinato dalla dottoressa Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico dei progetti Unesco della rete e della Festa dei Ceri, ha segnato infatti un momento molto importante nel complesso progetto di riconoscimento Unesco che coinvolge la comunità eugubina da diversi anni e che ha visto, nel mese scorso, un confronto molto positivo con l’Ufficio Unesco diretto dalla dottoressa Mariassunta Peci, che ha dato il via libera, qualche settimana fa, all’ultima fase del percorso, che vedrà all’inizio del nuovo anno l’implementazione del dossier di candidatura, a cura di Nardi e del coordinamento tecnico-scientifico della Rete. Sarà la Rete, infatti, a chiedere di fatto l’estensione del riconoscimento Unesco alla Festa dei Ceri e l’inserimento della Festa nel “primo esperimento prototipale di elementi seriali nazionali di patrimonio culturale immateriale”. Si tratta di una novità assoluta nel panorama delle candidature e delle estensioni unescane, per le quali la proposta italiana segna e individua un percorso molto innovativo e inclusivo.

Gubbio, niente corsa dei Ceri a settembre 2020: sfuma l'ipotesi

“Un incontro caratterizzato da un clima estremamente caloroso, amichevole, solidale - ha spiegato il sindaco Stirati - a conferma del virtuoso sistema di relazioni che si è creato nel corso degli anni tra le città della rete e consolidato con il Mibact attraverso il fondamentale ruolo svolto dall’Istituto per il patrimonio immateriale e dall’attuale direzione dell’Ufficio Unesco. Esco molto confrontato da questo momento emozionante, che corona un impegno onorato dal 2014”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.