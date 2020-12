Concorsopoli, la ex governatrice Catiuscia Marini per la prima volta in aula si difende dalle accuse

Fra. Mar. 21 dicembre 2020 a

La ex governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini stamattina depone nell'ambito dell'udienza preliminare per i concorsi truccati al Santa Maria della Misericordia. Marini, la cui posizione in un primo momento era stata stralciata per un difetto di notifica, rischia ora di essere rinviata a giudizio, al pari degli altri coindagati, dopo che la sua posizione è stata riunita al fascicolo principale. Arrivata al Centro Congressi del Capitini insieme al suo avvocato, Nicola Pepe, la ex presidente sta rispondendo alle domande. E' prevista per oggi un'udienza fiume. Inizialmente nella giornata di oggi il gip, Angela Avila, avrebbe dovuto emettere sentenza, ma dopo la riunione del fascicolo con la posizione Marini, c'è stato un ulteriore rinvio a gennaio.

