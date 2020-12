Città di Castello, badante trovata morta in casa

21 dicembre 2020 a

Non rispondeva al telefono dell’anziana di cui si prendeva cura da quasi due giorni, senza dare alcuna notizia relativa a questo anomalo silenzio. Così la donna ha chiamato i carabinieri per segnalare il fatto, fornendo loro l’indirizzo della sua badante, che viveva in centro a Città di Castello. I militari, giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione della donna, di nazionalità ucraina, utilizzando le chiavi in possesso di una vicina di casa. Dopo essere entrati hanno fatto la tragica scoperta: la donna è stata trovata morta, apparentemente per cause naturali. I carabinieri hanno così chiamato i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire il corpo della donna in ospedale, per le verifiche e i controlli del caso.

