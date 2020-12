Covid Umbria, assessore Luca Coletto positivo. Giunta in quarantena, rinviato a dopo Natale il consiglio regionale

21 dicembre 2020 a

L'assessore alla sanità, Luca Coletto, positivo al Covid. Sono state messe in campo tutte le azioni necessarie a contenere la diffusione del virus. L'intera giunta regionale è stata messa in quarantena, compresa la presidente Donatella Tesei. La sede di Palazzo Donini sarà sottoposta a sanificazione mentre è stato rinviato il consiglio regionale che era in programma per domani, martedì 22 dicembre. Probabilmente se ne riparlerà dopo Natale.

A fine settembre era rimasto contagiato anche l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. Anche in quel caso erano scattate tutte le procedure di sicurezza previste dal protocollo per evitare la diffusione del contagio.

