Covid in Umbria, centro storico di Perugia chiuso alle auto anche domenica per il rischio assembramenti

Centro interdetto alle auto anche ieri, domenica 20 dicembre, nell’ultimo weekend di shopping natalizio. Come avvenuto sabato e nello scorso fine settimana in largo Cacciatori delle Alpi una pattuglia della polizia locale, a metà pomeriggio, ha bloccato l’accesso delle vetture alla Zona a traffico limitato per evitare caos e code in piazza Italia, lungo via Baglioni e piazza Matteotti. In termini di presenze l’afflusso al salotto buono della città, è stato tuttavia inferiore rispetto al giorno prima quando era stato preso lo stesso provvedimento di blocco in largo Cacciatori delle Alpi e, anzi, erano state anche posizionate le transenne ai margini delle scalette del duomo per evitare assembramenti. In piazza IV Novembre una pattuglia della polizia locale ha infatti presidiato l’area impedendo proprio gli affollamenti sulle scale. Il piano di contenimento e di rispetto delle misure anti-Covid, messo a punto dalla questura, dalle altre forze dell’ordine e seguito in prima persona dall’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, sembra aver funzionato.



