Covid in Umbria, è tornato sopra l'1 indice di contagio Rt. Stracci: "Allentamento misure può giocare un ruolo"

Alessandro Antonini 21 dicembre 2020 a

a

a

E’ tornato sopra l’1 l’Rt in Umbria. E c’è da almeno due giorni consecutivi, gli ultimi monitorati. Si tratta del 17 e del 18 dicembre. E’ quanto riportato nella stima in tempo reale dell’indice di contagiosità del sistema statistico sul Covid (Seirl) del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria. Il 16 dicembre era a 0,96, il giorno successivo ha traguardato quota 1 e il 18-19 dicembre è arrivato a 1,07. Anche a livello medio nazionale l’Rt è tornato sopra l’1, in particolare 1,27. Sopra la media umbra. Ma l’incremento dell’indice del cuore verde è stato costante e rapido. L’Rt indica qual è il grado di contagiosità del virus in relazione alle restrizioni applicate. Quando sale sopra l’1 significa che una persona positiva può contagiarne più di una. E’ la soglia di guardia che non va superata. Soprattutto quando la crescita è costante nel tempo. Il monitoraggio dell’Iss tra il 7 e il 13 dicembre mostrava un rt allo 0,75. Nel giro di cinque giorni ha valicato la soglia critica ed è arrivato a 1.07, secondo la stima del sistema statistico approntato dall’ingegner Fortunato Bianconi, membro del Nucleo epidemiologico. Una crescita percentuale del 42,6%. E’ vero che con i numeri piccoli le oscillazioni sono maggiori. Ma la coincidenza della risalita a dieci giorni dalla riapertura delle medie e da settimana dagli assembramenti nei centri storici per lo shopping è un fatto. Nella seconda decade di dicembre è cresciuta la mobilità nei trasporti, stando al monitoraggio della Regione, sia nelle stazioni di transito per quanto riguarda il tpl, sia per le attività commerciali (vendite nei negozi) e ricreative. “In parte”, spiega Fabrizio Stracci, epidemiologo del Comitato tecnico scientifico umbro, “ c'è una oscillazione periodica che deriva dal basso numero di positivi domenicali. In parte l'allentamento delle restrizioni e i contatti legati alle feste possono giocare un ruolo. Nel complesso si conferma quello che viene sostenuto a livello nazionale e cioè che si osserva un lento miglioramento con dei momenti preoccupanti di ripresa di qualche indicatore (non sempre gli stessi). In ogni caso ormai con il nuovo blocco natalizio si dovrebbe scongiurare la temuta ripresa epidemica in gennaio su tutto il territorio. Per quanto riguarda le scuole, uno studio inglese conferma che non è luogo principale di contagio: la ripresa delle attività comunque può indirettamente generare contatti e quindi un aumento dell’Rt. Se non ci si organizza, la limitazione contatti rimane l’unico strumento per ridurre l’indice, che poi cresce di nuovo con l'allentamento delle misure”, spiega Stracci. Ma rispetto ai momenti più critici della seconda ondata ora l’Umbria ha una carta in più. “Grazie all'apporto degli studenti e degli specializzandi in igiene e medicina preventiva”, spiega Stracci, che è anche epidemiologo e docente dell’’ateneo perugino, “il sistema del contact tracing in Umbria ha ripreso pienamente a funzionare e ha evitato alla regione il rischio di passare in zona arancione o rossa”.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.