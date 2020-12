Auto bloccate a Forca di Presta: intervengono due squadre dei vigili del fuoco

20 dicembre 2020 a

a

a

Due auto in difficoltà nella zona di Forca di Presta, nei pressi della piana di Castelluccio, nel territorio del Comune di Norcia. Le vetture non sono riuscite a ripartire e guadagnare una carreggiata transitabile, tanto che sul posto è dovuta intervenire la squadra di Norcia dei vigili del fuoco, a cui si è aggiunta poi anche una squadra proveniente da Arquata del Tronto. La Valnerina, e in particolare i monti Sibillini e la piana di Castelluccio, sono state molto gettonate nella giornata odierna da turisti e visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche ora all'aria aperta ammirando un panorama mozzafiato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.