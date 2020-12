"PuPazzi da legare", online il nuovo spettacolo del ventriloquo Andrea Radicchi

20 dicembre 2020 a

Dallo studio di Canale 5 alle piattaforme digitali il passo è breve. A darne la prova è l’esperienza di Andrea Radicchi, il 24enne ventriloquo di Città di Castello che è arrivato tra i finalisti della settima edizione di Tú sí que vales e ora diverte il popolo del web regalando esilaranti gag insieme ai suoi inseparabili compagni: la volpe Foxy, il gatto Isidoro e il cane Arturo. “PuPazzi da legare” è il titolo del suo nuovo spettacolo, trasmesso lunedì 21 dicembre alle 18.30 in diretta streaming su Facebook in occasione dell’evento “Insieme a distanza”, una serie di appuntamenti online in programma fino all’8 gennaio organizzati dal cinema teatro Astra di San Giustino in collaborazione con Astra Aps, Laboratori Permanenti, Medem, Novamusica Asd e Tutto fa Brodway Golden Theatre Academy.



Servizio integrale a cura di Giorgia Spitoni sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre

