Consumazioni fuori da un locale nella zona della movida, multato gestore

21 dicembre 2020 a

I clienti si assembrano fuori dal locale e scatta la multa per il gestore da parte della polizia municipale. A finire nei guai un cocktail bar di via Gramsci, a Foligno. Erano le 19.15 di sabato 19 dicembre quando una pattuglia della municipale ha notato un assembramento formato da svariate decine di persone fuori da un locale situato in quella che è conosciuta da tutti come la “via della movida”. Colta in flagranza la violazione, è scattata la multa di 400 euro per il locale che al pubblico aveva chiuso alle 18, ma che continuava il servizio di asporto dei cocktail. Asporto che è consentito dalla normativa vigente, ma la cui consumazione non può essere compiuta nelle adiacenze del locale che lo pratica, proprio per evitare il rischio di assembramenti.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre

